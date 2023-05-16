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作家專欄
2023年5月16日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：陳榮《入廚三十年》 漢饌大全重現人間 / 文、圖．陳廣隆／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：漫畫題 / 文．黃念欣
「疫境」逆轉勝之道 / 文、圖．張曉冬
歸來山旮旯 / 陳喜艾
俄國閱兵：家有一老如有一寶 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
書籤時間囊 / 何惠杰
職場性格 / 吳思諾
校長班的教訓 / 曾瑞明
得啖笑 / 馬家輝
走馬燈 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
75歲以上的降膽固醇藥 / 鄭志文
炸破賀蘭山缺 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
海鷗來過的房間 / 古嶺渡
病的記號 / 趙曉彤
校長班的教訓 / 曾瑞明
【明報文章】朋友剛完成校長班課程，我當然恭喜他，但他不算開心。「不做校長嗎？」「不做了，白讀。」
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世紀．二元對坐：陳榮《入廚三十年》 漢饌大全重現人間 / 文、圖．陳廣隆／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：漫畫題 / 文．黃念欣
「疫境」逆轉勝之道 / 文、圖．張曉冬
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炸破賀蘭山缺 / 陳增濤
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病的記號 / 趙曉彤
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