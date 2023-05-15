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作家專欄
2023年5月15日星期一
文．鄒芷茵
世紀
世紀．一一兩岸：書寫台灣勞動者身影 / 文．何明修／編輯．呂晞頌
世紀．小食部：火腿通粉 / 文．鄒芷茵
深圳行 / 文．高志堅
大與小 / 譚蕙芸
新聞還有用嗎？ / 林妙茵
久病輕生 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
半生啡 / 佚名
殤樹 / 吳靄儀
哀矜勿喜 / 陳漢森
菲傭的早餐 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
ChatGPT解釋大腸鏡檢查 / 鄭志文
打卡北京798 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
微妙的地理認同 / 區聞海
三種討厭 / 黃明樂
世紀．小食部：火腿通粉 / 文．鄒芷茵
【明報文章】4月下旬，胃痛回來探我。在診症室裏，一向寡言、不大回答我問題的醫生叔叔，居然在兩分鐘內問了我3次「吃錯什麼東西」。
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世紀．一一兩岸：書寫台灣勞動者身影 / 文．何明修／編輯．呂晞頌
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