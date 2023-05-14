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作家專欄
2023年5月14日星期日
文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
世紀
世紀．周日短篇：如樹的擁抱 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
世紀．文字江湖：陶望齡守墓？ / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：巴金說「夢想的個人生活」 / 文．陳子善
送尊子 / 塵翎
中國外交政策體現的軟實力（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
公平受審？ / 梁嘉善
學習的革命2.0（下） / 韓孝述
鐵路上的禍從口出 / 馬家輝
任何主權都有限 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
國王的提醒 / 鄭志文
乜議員的雨傘 / 鄭美姿
適量吃水果 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
理解你的母親 / 陳子謙
排隊與插隊 / 劉利
世紀．周日短篇：如樹的擁抱 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
【明報文章】日山熟悉不遠的群山上鑲嵌的眾多小石，一顆顆像一隻隻石化的瞳，日山看它，它看日山，就有了凝視，與被凝視的互為存有。那片山像夢的眼睛。
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