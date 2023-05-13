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作家專欄
2023年5月13日星期六
石琪
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世紀．悼：鄺健行：摘藝西東 希臘中國 / 文．鄭政恆／編輯．呂晞頌
世紀．課室內外：刁太史 / 文．陳仁啟
世紀．文藝雜緒：吞吃的藝術 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
尊賢使能 子虛烏有 / 簡冬娜
風流總被雨打風吹去 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
AI時代的智能和創新力 / 孫皓琛
博物館的正向經歷 / 湯才偉
初搭高鐵 / 馬家輝
自己頭髮自己飛 / 石琪
不要害怕 / 關麗珊
素食 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Thank you 尊子 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
川尻式故事元素（下） / 古嶺渡
大灣區考察（一）：香港軟實力 / 洪雯
自己頭髮自己飛 / 石琪
【明報文章】台灣女編導傅天余的理髮店電影《本日公休》，拍得細緻真切，令人感動。理髮是全球自古盛行不衰的行業之一，動物也會互相舔頭毛兼捉蝨。
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