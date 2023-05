【明報文章】根據哈佛大學教授Joseph Nye於1990年出版的《注定領導世界:美國權力性質的變遷》(Bound to Lead: The Changing Nature of American Power)一書,軟實力是一個國家吸引他國追隨的能力,包括文化、政治價值觀及外交政策的影響力。