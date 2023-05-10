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作家專欄
2023年5月10日星期三
草日
喵喵咪咪麼
世紀．星期三專題：文字何價? 談美國編劇工會罷工 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：內在的風景 / 文．林立偉
AI翻譯筆試「肥佬」 / 文．柏金
乜議員 / 尊子
現代化的優越感 / 黎佩芬
拿玻里奪冠與意大利地緣經濟 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
西洋棋冠軍 / 扁豆
加冕典禮 / 陳文敏
中三學生遇上歷史學者 / 曾信繁
窗外之後仍有窗外 / 馬家輝
飯桌 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
關於睡眠窒息症 / 鄭志文
養鍋 / 韓麗珠
每一刻 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
電影要在大銀幕看 / 古嶺渡
喵喵咪咪麼 / 草日
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．星期三專題：文字何價? 談美國編劇工會罷工 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
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