加冕典禮 / 陳文敏

【明報文章】上周英國舉行了隆重的加冕典禮,象徵英王查理斯三世的正式登基。典禮以宗教形式進行,當中不少禮儀和傳統,可以追溯至中世紀冊封騎士的儀式,亦同時反映了英國的歷史、文化和價值觀,包括公義、博愛、和平、公平和尊重等價值。在禮儀中,大主教多次強調,君主的權力來自上帝,上帝來到世上,並非要接受人民的侍奉,而是來侍奉人民。君王是公義的泉源,在禮儀中他獲傳授不同的寶劍,分別代表他是地上法律的仲裁者、教會的保護者和公義與慈愛的守護者。當中最重要的是代表王權的國家寶劍,在得到大主教的祝福後,君王會將寶劍交還教會,表示他在世上的權力來自上帝,為上帝執行公義,然後交回上帝。大主教亦會警惕他,君主的責任不在作出判決,而在實行公義;不在行使強權,而是常存憐憫(not of judgment, but of justice; not of might, but of mercy)。王冠是相當沉重,它代表君主需要承擔的沉重責任,沉重的王冠亦帶着歷史的重擔、國家與人民的希望。在加冕時君王右手執着代表權力和公義的十字權杖,左手則手持代表和平和仁慈的白鴿權杖,這兩支權杖亦正好代表英國律法中普通法和衡平法這兩大支柱。