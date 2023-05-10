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作家專欄
陳文敏

法政隨筆

加冕典禮 / 陳文敏

【明報文章】上周英國舉行了隆重的加冕典禮，象徵英王查理斯三世的正式登基。典禮以宗教形式進行，當中不少禮儀和傳統，可以追溯至中世紀冊封騎士的儀式，亦同時反映了英國的歷史、文化和價值觀，包括公義、博愛、和平、公平和尊重等價值。在禮儀中，大主教多次強調，君主的權力來自上帝，上帝來到世上，並非要接受人民的侍奉，而是來侍奉人民。君王是公義的泉源，在禮儀中他獲傳授不同的寶劍，分別代表他是地上法律的仲裁者、教會的保護者和公義與慈愛的守護者。當中最重要的是代表王權的國家寶劍，在得到大主教的祝福後，君王會將寶劍交還教會，表示他在世上的權力來自上帝，為上帝執行公義，然後交回上帝。大主教亦會警惕他，君主的責任不在作出判決，而在實行公義；不在行使強權，而是常存憐憫（not of judgment, but of justice; not of might, but of mercy）。王冠是相當沉重，它代表君主需要承擔的沉重責任，沉重的王冠亦帶着歷史的重擔、國家與人民的希望。在加冕時君王右手執着代表權力和公義的十字權杖，左手則手持代表和平和仁慈的白鴿權杖，這兩支權杖亦正好代表英國律法中普通法和衡平法這兩大支柱。

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