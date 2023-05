【明報文章】隨着中國人口和經濟增長,國力上升,有些政治專家認為現今的國際形勢已發展為中美兩個超級大國對峙的格局。然而,參考William T. R. Fox於1944年出版的《超級大國:美國、英國、蘇聯——她們對和平的責任》(The Superpowers: The United States, Britain and the Soviet Union—Their Responsibility for Peace)一書中對超級大國的定義,中國尚未成為超級大國。