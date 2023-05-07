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2023年5月7日星期日
黃明樂
光明女樂
世紀．周日短篇：成為人的證據 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
世紀．文字江湖：雲霄之旅 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：從畢癡來到皮雅次蕾 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
物語 / 塵翎
何不去「洗滌心靈」？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
有得揀，人人做老闆 / 梁嘉善
學習的革命2.0（上） / 韓孝述
讀書為善做人家 / 馬家輝
消失的中文招牌 / 石琪
車位 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
疫情期間的擁抱 / 鄭志文
你活在維園的燭光裏 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
川尻式故事元素（中） / 古嶺渡
告別通識科 / 黃明樂
告別通識科 / 黃明樂
【明報文章】通識科落幕，事到如今已不傷感，只記得有趣的點滴。
相關字詞﹕
通識科
中學
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黃明樂
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光明女樂
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消失的中文招牌 / 石琪
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