作家專欄
文．余婉蘭／編輯．呂晞頌

世紀

世紀．周日短篇：成為人的證據 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌

【明報文章】我站在眾成年人的面前，挑釁已馴化成為人的他們，一下一下，不留情，不留力地敲打我生而為人的雛形。

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