作家專欄
湯才偉

教育心語

竹林深處小亭開 / 湯才偉

【明報文章】我們對「詩中有畫，畫中有詩」一句定不陌生。詩善於抒發主觀情懷；畫強於展現景物。觸景生情，或表以文字，或形於畫像，表達雖異，但若能兼通二者，相輔相成，那對文學、藝術定能產生更大的樂趣。

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