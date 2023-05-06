作家專欄
張薇薇

法政隨筆

民主反對司法偏見 / 張薇薇

【明報文章】最近看美國學者伊利寫的《民主與不信任》，知悉其乃是1990年代中期以後美國法學學術引證率最高的法學著作，感到實乃不虛此評。

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