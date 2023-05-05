作家專欄
陳子謙

飄流窗口

創意填充 / 陳子謙

【明報文章】念中學時，常常在校刊讀到某師兄的新詩。他用字生僻，結果列印時好多字都顯示不了，在紙上留下可疑的空格。他精心挑選的一個個二字詞，不是被斬頭就是打跛。我跟同學偷偷恥笑：「又來填充遊戲？」

上 / 下一篇新聞