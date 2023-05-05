作家專欄
關麗珊

關目

寧願慢慢達到目標 / 關麗珊

【明報文章】有個韓國女生在albergue跟所有人打招呼，主動跟我傾談。看見她右腳踝包紥了，問她怎會受傷，她說想快點完成旅程返韓國找工作，不小心扭傷腳。

上 / 下一篇新聞