作家專欄
德叔

教育心語

導賞是科普 / 德叔

【明報文章】博物館展示的文物珍寶，其內涵豐富。一般觀眾不是內行專家，不一定知悉其中奧妙。導賞員解說介紹，必須言簡意賅，又要生動有趣，絕不容易。

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