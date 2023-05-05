作家專欄
湯家驊

法政隨筆

溝通 / 湯家驊

【明報文章】最近全體立法會議員訪問大灣區，議會中的唯一非建制派議員卻以參加馬拉松比賽為由拒絕參與，被批評為不願和內地溝通。事實是，這一向是過去泛民之死穴。泛民不是不願意溝通，只是不願意與中央政府溝通。

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