作家專欄
文．Novia Yip

世紀

世紀．好鳥歌：覺氏濱鷸 / 文．Novia Yip

【明報文章】「物種」是生物學基本概念，定義是指一組個體能在自然環境裏交配，以及生產具有存活及繁殖能力的後代。此定義適用於有性生殖的物種。按此定義，雜交種因為不育，不能算是一種物種。

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