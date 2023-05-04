作家專欄
葉建源

教育心語

操行分 / 葉建源

【明報文章】操行分通常是極主觀的東西。班主任瞧一瞧學生名字，回想他或她的日常表現，便打出一個分數或等第。其他學科都有考試作為依據，唯獨操行分往往取決於班主任的一念之間。

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