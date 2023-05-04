作家專欄
余錦波

法政隨筆

擇善固執變成惡？ / 余錦波

【明報文章】如果一個人認定自己追求的是善的（可以是繁榮安定、民主自由，或民族復興），而認為自己完全正確， 聽不下任何不同意見，甚至積極撲滅反對的立場，那麼這種做法究竟是一種善還是一種惡呢？

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