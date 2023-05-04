作家專欄
小施

自由談

手撞傷不可輕看 / 小施

【明報文章】一天晚上，孩子突然跟我說，因為失平衡撞到家具，手很痛。我一看， 尾指腫了起來，馬上用冰替他消腫。看見他漸漸不痛，而且能夠入睡，不以為意。怎料，第二天早上帶他看醫生，醫生說應該晚上立即求診。

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