作家專欄
文．鍾栢賢

編輯室手記

財記的生成式工具 / 文．鍾栢賢

【明報文章】ChatGPT生成文章、圖片等方面的能力十分強大，因為近期多人談論，所以亦藉此篇編輯室手記，分享在工作上利用一些簡單方法，協助收集、使用數據、生成內容的情况。

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