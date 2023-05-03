作家專欄
余偉基

自由談

好人易做 / 余偉基

【明報文章】通常青少年受長輩勸勉用功讀書都會受教，但從前也遇過少年人偏要鬧着玩，說讀書會傷身並非好事。這樣好心勸勉卻遭反詰，都可算是好人難做了。

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