作家專欄
林妙茵

三言堂

高官離地言論排行榜 / 林妙茵

【明報文章】如果有這麼一個排行榜，黃偉綸的「記者同問責官員一樣有合理中產生活水平」跟何永賢的「快樂旅程、洗滌心靈論」該是叮噹馬頭、競爭激烈。

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