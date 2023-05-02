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2023年5月2日星期二
竟齊
未經證實
世紀．二元對坐：在讀誰說的歷史？（下） 論歷史書寫的可信性 / 文．周永新／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：天工開物 / 文．黃念欣
國際賽返港 開唔開心？ / 文．王家偉
乜議員 / 尊子
借豉油 / 陳喜艾
中國在非洲的輿論權 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
好好說話 / 向日
珍貴的友誼 / 吳思諾
被評核的心事 / 曾瑞明
四川口頭禪 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
心臟病新風險指標（一） / 鄭志文
個個有才能 / 魏綺珊
高鐵影像 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
有圖無真相 / 陳子謙
感應 / 劉利
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：在讀誰說的歷史？（下） 論歷史書寫的可信性 / 文．周永新／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：天工開物 / 文．黃念欣
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個個有才能 / 魏綺珊
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小粉人看日子 / 黃照達
有圖無真相 / 陳子謙
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