【明報文章】西方有諺語說:「You are what you eat.」(人如其食),我們的個人觀點有時是由我們所閱讀的媒體塑造。例如由於大多數人只收看或閱讀Reuters、CNN等西方媒體有關俄烏戰爭的報道,而鮮有接觸RT、Sputnik等俄方媒體的資訊,因而未能了解戰爭背後的全貌,只簡單接受西方的觀點,指摘俄羅斯發動戰爭。