【明報文章】編按:歷史經過「說故事者」詮釋和再現,取材、角度、筆法均帶有主觀視角和立場。周永新上篇引介Richard Cohen著作Making History: The Storytellers Who Shaped the Past(圖),指出不同時期的歷史書寫如何影響後世理解「史實」。由西方政客傳記,延伸反思香港近年鼓吹的「口述歷史」,周認為敘述過程無可避免存有美化傾向。承接上回,接續討論回憶錄,以及宗教、小說、新聞中記載的歷史。