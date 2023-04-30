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作家專欄
2023年4月30日星期日
塵翎
七齣好戲
世紀．周日短篇：起源之咬 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
世紀．文字江湖：西湖讀書節 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《海夜歌聲》問世經過 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
雕即是丟 / 塵翎
實牙實齒講過的 / 林妙茵
武滿徹與坂本龍一 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
Everything is alright? / 梁嘉善
自主學習的回饋與賞析 / 韓孝述
賭鬼們 / 馬家輝
流水落花闌珊處 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
婆婆3年環遊世界之旅 / 鄭志文
你死時仍是個少女 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
後來的遺憾（下） / 趙曉彤
弱水吟以詩見證 / 區聞海
雕即是丟 / 塵翎
【明報文章】早年做記者採訪過的人物，朱銘是印象深刻的其中一人。
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世紀．周日短篇：起源之咬 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
世紀．文字江湖：西湖讀書節 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《海夜歌聲》問世經過 / 文．陳子善
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武滿徹與坂本龍一 / 陳耀華
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Everything is alright? / 梁嘉善
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賭鬼們 / 馬家輝
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你死時仍是個少女 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
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弱水吟以詩見證 / 區聞海
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