作家專欄
文．余婉蘭／編輯．呂晞頌

世紀

世紀．周日短篇：起源之咬 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌

【明報文章】日山才是那個不知曉記憶、夢和真實的那人，他餓與夢混雜時，嘴巴好像能含到昨日那顆乳頭。

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