作家專欄
劉利

浮游動物

分手的態度 / 劉利

【明報文章】前些日子在一家英資百貨看到一種聲稱由畢彼特和安祖蓮娜出品的酒，約二百多港元一支；在這對荷李活「金童玉女」勞燕分飛之後，這種酒是否還和過去一樣，入口甘醇，清香綿長呢？

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