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2023年4月29日星期六
劉利
浮游動物
世紀．六合文藝：鋼琴獨奏會新美學體驗 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
世紀．課室內外：老師的財富 / 文．陳仁啟
世紀．漫談燦爛古今：古代女性的權利 / 文．邱逸
乜議員 / 尊子
生死線 / 簡冬娜
中國如何改善國際形象 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
肉體和手袋的「barter trade」 / 李偉民
年輕人的迷惘 / 湯才偉
海報上的笑容 / 馬家輝
有限主權的國家 / 石琪
聆聽內在聲音 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
林海峰跟彭羚結咗婚？ / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
講座廢物 / 陳子謙
我無朋友 / 黃明樂
分手的態度 / 劉利
分手的態度 / 劉利
【明報文章】前些日子在一家英資百貨看到一種聲稱由畢彼特和安祖蓮娜出品的酒，約二百多港元一支；在這對荷李活「金童玉女」勞燕分飛之後，這種酒是否還和過去一樣，入口甘醇，清香綿長呢？
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