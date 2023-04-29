作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

海報上的笑容 / 馬家輝

【明報文章】尖沙嘴商場外的藝術佈置非常得人驚，許多人看一眼，立即嘩地叫了一聲，以為有幻覺，忽然進入了納粹屠殺猶太人或赤柬殘殺老百姓的悼念館。

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