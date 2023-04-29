作家專欄
李偉民

法政隨筆

肉體和手袋的「barter trade」 / 李偉民

【明報文章】「barter trade」，解釋是：「以物易物」。我給你鳳梨，你給我柳丁，互不相欠；而且，非以金錢為等值，聽來，頗似高尚。

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