作家專欄
竹弘

自由談

敬業‧兢業 / 竹弘

【明報文章】今年度香港電影金像獎的紀念特刊書套有幾處「文字資訊錯誤」，主辦單位需要道歉和重印書套。這或許是「無心之失」，但也可能反映工作態度出了問題。

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