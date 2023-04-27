作家專欄
林妙茵

三言堂

如何正確打噴嚏 / 林妙茵

【明報文章】近期公私兩忙、諸事纏身，到星期日，日程終於空了，沒有非做不可的事，連污衣籃裏的衣服也清至一件不剩。在音樂中煮了咖啡、吃了早餐，微微打掃過後，我們打算回舊居附近一間以前經常光顧的小店午餐。

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