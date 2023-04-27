Big Babies / 屈曉彤

【明報文章】對於看劇，我總是反潮流而行，每當大家蜂擁追看某劇集，網上充斥大量討論之際，我就會避開，去找一些過時的冷門劇來看，這習慣讓我清空評論聲音靜靜觀影，偶爾會碰上一些滄海遺珠。最近看的，不是Beef，也不是《模彷犯》，反而一套來自澳洲的喜劇小品The Letdown，英文劇名語帶雙關，一方面代表女人初為人母，身體製造和排出母乳的反射機制 （let-down reflex），另一方面呼應主角當上媽媽後，遇上形形色色的蠢事、瘀事、荒唐事，現實往往不似預期，不論雙親、丈夫、初生女兒、媽媽群組，還有自己作為新手母親，甚至只是幫孩子辦個生日會，結果也教人沮喪。驚訝的是，澳洲跟香港文化背景相異，兩地媽媽所面對的壓力，諸如互相比較，諸如兩代教養差異，以至社會投放於母親這角色的目光和定型，竟如此相似，搞得媽媽們都成為日子過得很累的超級英雄，依然覺得自己未夠稱職，活得很失敗。壓力源自期望，你有壓力，佢有壓力，大家都想自己能成為完美的人，完美的母親、伴侶、朋友、員工等等，結果當然是let down，因為這期望原是不可能任務，而每個大人也忘了，我們都曾經是個嬰兒，渴求別人關注和理解，哭時就想要被擁抱，這嬰兒一直長住我們心中。「We're all just big babies」——來自劇中一句台詞。