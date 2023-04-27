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作家專欄
2023年4月27日星期四
尊子
乜議員
世紀．四探城市：中壢的聲景與地下音樂場所 / 文、圖．王和平／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：穿過烽火台上的門 / 文．鄧正健
瘋狂之旅完結時 / 文．曾曉玲
乜議員 / 尊子
Big Babies / 屈曉彤
如何正確打噴嚏 / 林妙茵
坂本龍一與德布西 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
門的時間 / 陳微
了解中國內地 / 傅華伶
錯誤的獎勵 / 葉建源
白衣刀客 / 馬家輝
聖道行 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
信任（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
阿倫特說「故事」 / 區聞海
解放思想，釋放本地勞動力（上） / 洪雯
乜議員 / 尊子
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．四探城市：中壢的聲景與地下音樂場所 / 文、圖．王和平／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：穿過烽火台上的門 / 文．鄧正健
瘋狂之旅完結時 / 文．曾曉玲
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