作家專欄
文、圖．王和平／編輯．呂晞頌

世紀

世紀．四探城市：中壢的聲景與地下音樂場所 / 文、圖．王和平／編輯．呂晞頌

【明報文章】當初租下中壢的套房，曾問房東：「這裏安靜嗎？」實際上，這問題無效如同落街買餸問阿姐，今日啲菜靚唔靚？「安靜喔，我就住樓下。除了我養的貓咪偶爾喵喵叫，其他應該什麼都聽不見──」

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