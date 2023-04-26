作家專欄
趙曉彤

寫作角落

後來的遺憾（中） / 趙曉彤

【明報文章】當時因為經濟需要而一星期打兩日工，光是應付打工、上課和功課已經要很多時間，我一直渴望可以專心讀書卻又做不到，這份遺憾，變成了我心底裏一直很渴望知識、很渴望進步，直至現在也是一樣。

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