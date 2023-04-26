作家專欄
韓麗珠

自轉行星

婚禮殺掉了那新娘 / 韓麗珠

【明報文章】《囍——紅色的承諾》的舞台前方整齊地排列着中式婚禮的喜慶之物——全都是紅色的裙褂、杯子、囍字剪紙等，一片金燦燦挾持着紅襲擊視線。

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