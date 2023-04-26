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作家專欄
2023年4月26日星期三
韓麗珠
自轉行星
世紀．星期三專題：霍士新聞誹謗案 論民主精神下的自由與謊言 / 文．梁啟智／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：屹立在爐峰峽的雲端上 / 文．林立偉
鏡頭之後的兩會 / 文．鹿鳴
乜議員 / 尊子
拒將電話當荷包 / 黎佩芬
白宮女將誰最狠（五） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
如果我是米歇爾 / 潘嘉樂
相煎何太急？ / 陳文敏
全球教師獎的背後 / 曾信繁
最後的創作？ / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
長者體重下跌的風險 / 鄭志文
婚禮殺掉了那新娘 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
的士司機的性別課 / 陳子謙
後來的遺憾（中） / 趙曉彤
香港畫家在澳門 / 劉利
婚禮殺掉了那新娘 / 韓麗珠
【明報文章】《囍——紅色的承諾》的舞台前方整齊地排列着中式婚禮的喜慶之物——全都是紅色的裙褂、杯子、囍字剪紙等，一片金燦燦挾持着紅襲擊視線。
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世紀．星期三專題：霍士新聞誹謗案 論民主精神下的自由與謊言 / 文．梁啟智／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：屹立在爐峰峽的雲端上 / 文．林立偉
鏡頭之後的兩會 / 文．鹿鳴
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拒將電話當荷包 / 黎佩芬
白宮女將誰最狠（五） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
如果我是米歇爾 / 潘嘉樂
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最後的創作？ / 馬家輝
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長者體重下跌的風險 / 鄭志文
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後來的遺憾（中） / 趙曉彤
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