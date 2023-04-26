作家專欄
鄭志文

食住行醫

長者體重下跌的風險 / 鄭志文

【明報文章】長者體重突然明顯下跌，傳統智慧是要處理癌症。不過，澳洲最近有研究指，長者體重如果明顯下跌，任何原因的死亡風險都會明顯增加，並不止於癌症。

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