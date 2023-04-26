作家專欄
潘嘉樂

自由談

如果我是米歇爾 / 潘嘉樂

【明報文章】早前文憑試（DSE）英文科的閱讀卷開考，試題來自美國前第一夫人米歇爾的文章。有考生認為試題太難，試後在米歇爾舊的社交平台上留言指摘。筆者忽發奇想，如果我是米歇爾，感覺如何？

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