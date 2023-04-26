作家專欄
文．鹿鳴

編輯室手記

鏡頭之後的兩會 / 文．鹿鳴

【明報文章】入行數年，因疫情等種種原因，一直未能在兩會時親身赴京採訪。所以當2月底非駐京記者可以上會的通知傳來，心中不免輕嘆「終於！」儘管仍有諸多「新常態」需要學習應對，起碼多了一份實感。

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