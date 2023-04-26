作家專欄
文．林立偉

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世紀．M+百物誌：屹立在爐峰峽的雲端上 / 文．林立偉

【明報文章】「老襯亭」這個名稱似乎已消失於今天香港的日常語言中。在舊時香港，這個詞常用來指1972年落成開幕的太平山頂纜車總站兼觀景台，甚至它更早的前身。

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