【明報文章】去年中,當我在書店看到Richard Cohen著的Making History: The Storytellers Who Shaped the Past一書時,我好奇的拿起來翻閱。單看書名,似乎作者著書目的,是要我們明白,歷史是由「說故事者」構造出來的;我好奇想知道這些「說故事者」是誰?我翻開目錄看看,發現很多我熟悉的名字,例如凱撒大帝(Julius Caesar)、莎士比亞、馬克思、邱吉爾等等,到了最後一章,提到的A.J.P. Taylor,是我中學高年級時讀過The Origins of the Second World War的作者。這連串橫跨2000多年的名字,他們說的故事,就是我們今天讀到的歷史嗎? (Cohen列出的「說故事者」,以西方人物佔絕大多數,他們說的故事,應是指西方歷史)如果歷史只是一些「說故事者」所說的故事;那麼,歷史是否有點兒戲?值得我們相信嗎?