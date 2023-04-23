作家專欄
石琪

傾偈集

醫院飯，醫院波 / 石琪

【明報文章】新冠疫災3年，最危險時期過去了。但《地母經》預測今年「人民多疾病，六畜瘴煙起」，是否過度危言聳聽呢？總之今日世界天災人禍「生生」不息，吉凶難料，唯有希望大體上漸復正常，能夠逢凶化吉吧。

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