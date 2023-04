【明報文章】It's like you never left,我說。你說,是啊,彷彿從來沒有離開過。當然是有一點不同的,你曬黑了。我問你有沒有乖乖搽防曬,你說有,那邊乾燥得很,也悠閒得很,你學會了早晚塗一點潤膚膏,也終於習慣在出門行山前搽防曬,不過你還是曬黑了,和3年前不一樣。其他的一切,都沒有變,你還是那樣的短髮,那樣的顴骨,那樣好看的笑容,像水彩紙上的畫,一見了,就好平靜。我本來以為,那麼久沒見,再見到你的時候我一定會哭,但結果呢,我們平靜得好像你我只不過是去了兩間不同的圖書館,各自找想讀的書找了一會,然後隨便約在一個方便的地方見面,彷彿你3年前沒有拿着單程機票飛走,我也沒有忍了3年不哭着叫你回來。彷彿一切都沒有發生,除了曬黑。