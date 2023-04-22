作家專欄
石琪

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師徒、魚與熊掌 / 石琪

【明報文章】今季英超將由阿仙奴與曼城爭冠，我希望阿仙奴達成復興奪標的夢想。但曼城高手如雲，實力超班，夏蘭特簡直是入球機械人，領隊哥迪奧拿又非常穩健，很可能成功衛冕。

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