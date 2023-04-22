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作家專欄
2023年4月22日星期六
石琪
傾偈集
世紀．六合文藝：樂章繼續 尚未完場 / 文．陳觀／編輯．呂晞頌
世紀．不着一字：達賴「吸舌門」 / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：消失的書店 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
總比無聲好 / 簡冬娜
聖女貞德．戴高樂．馬克龍 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
競爭力 / 王慧麟
講述內容的多寡 / 湯才偉
當年的80後 / 馬家輝
師徒、魚與熊掌 / 石琪
生活質素 / 關麗珊
老師無用 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
午時花六時變 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
張力大熔爐（下） / 古嶺渡
後來的遺憾（上） / 趙曉彤
師徒、魚與熊掌 / 石琪
【明報文章】今季英超將由阿仙奴與曼城爭冠，我希望阿仙奴達成復興奪標的夢想。但曼城高手如雲，實力超班，夏蘭特簡直是入球機械人，領隊哥迪奧拿又非常穩健，很可能成功衛冕。
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世紀．六合文藝：樂章繼續 尚未完場 / 文．陳觀／編輯．呂晞頌
世紀．不着一字：達賴「吸舌門」 / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：消失的書店 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
總比無聲好 / 簡冬娜
聖女貞德．戴高樂．馬克龍 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
競爭力 / 王慧麟
講述內容的多寡 / 湯才偉
當年的80後 / 馬家輝
師徒、魚與熊掌 / 石琪
生活質素 / 關麗珊
老師無用 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
午時花六時變 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
張力大熔爐（下） / 古嶺渡
後來的遺憾（上） / 趙曉彤
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