作家專欄
德叔

教育心語

岩洞中的工廠 / 德叔

【明報文章】本欄上周介紹了跑馬地的馬場下、花墟大坑東球場下和上環信德中心旁的巨型蓄水池，是本港邁向海綿型城市的重要基礎建設。不少讀者都驚歎在我們生活場景側邊，躺着這樣重大卻不見天日的建築。

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