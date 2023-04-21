作家專欄
風蕭蕭

自由談

歌神演唱會 / 風蕭蕭

【明報文章】歌神許冠傑演唱會曲終人散，以74歲高齡連開7場演唱會殊非易事，阿Sam今次比以前演唱會更加賣力，經常繞台與歌迷互動，首首金曲令樂迷如癡如醉。

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