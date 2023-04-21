作家專欄
日光

七齣好戲

愛的渴望 / 日光

【明報文章】美劇《最後生還者》讓我一頭栽進那個被真菌主宰、無藥可治的後末日（post-apocalyptic）當中，窺探對未知的恐懼、死亡與希望、人性糾結、道德的曖昧。

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