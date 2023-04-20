作家專欄
韓麗珠

自轉行星

圓舞 / 韓麗珠

【明報文章】4月，大學學期末端。在我教授的那門課中，我給同學13堂課，也給自己另一個度身訂製的隱秘課程。譬如說，在最後一個上課周，我要學習離別。

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